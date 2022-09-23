التعليم: إعلان أماكن وأسماء معلمي مجموعات التقوية في المدارس

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على مديري الإدارات التعليمية، بضرورة التنبيه على مديري المدارس بالإعلان عن قيمة الاشتراك والمواعيد بمجموعات التقوية المدرسية للعام الدراسي الجديد 2022/2023 بجميع المدارس وكذلك الإعلان عن قيمة الاشتراك والمواعيد.

الإعلان عن أماكن الدراسة وأسماء المعلمين بمجموعات التقوية

وأضافت المديريات التعليمية، في خطاب مرسل للإدارات التعليمية، الإعلان عن أماكن الدراسة وأسماء المعلمين القائمين بالتدريس في لوحة إعلانات كل مدرسة، وكذلك على الصفحات الخاصة بالمدارس والإدارات على مواقع التواصل الاجتماعي، مع إخطار الوحدات المحلية ومجالس المدن والأوقاف، للإعلان عن ذلك لخدمة أبنائنا الطلاب.

تخصص سجلات حضور وانصراف للمعلمين

وطالبت المديريات التعليمية، الإدارات، بتخصص سجلات حضور وانصراف للمعلمين والمشرفين المشتركين بمجموعات التقوية المدرسية، وسجل لتوقيع الموجه المالي والإداري المختص بمتابعة مجموعات التقوية المدرسية، والموجهين الفنيين، وأعضاء إدارات المتابعة بالإدارات والمديرية.

تعقد مجموعات التقوية بعد الانتهاء من اليوم الدراسي

وقالت المديريات التعليمية، تعقد مجموعات التقوية المدرسية داخل المدرسة، وبعد انتهاء اليوم الدراسي، مع جواز عقد البعض منها أيام العطلات الرسمية يحظر على أي معلم إعطاء دروس خصوصية بأي حال من الأحوال داخل المدرسة أو خارجها، والا تعرض للمسئولية القانونية وفقا للمادة 87 من قانون التعليم.

وأشارت المديريات، يؤخذ في الاعتبار مدى مساهمة عضو هيئة التدريس في مجموعات التقوية المدرسية عن التقييم في التقرير السنوي شريطة الالتزام الكامل بالضوابط المنظمة لها، ويتم الالتزام بالقرارين الوزاريين رقم 53 بتاريخ 2016/2/6، ورقم 143 بتاريخ 2020/10/5.

يبدأ العام الدراسي الجديد 2022/2023، وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2022/2023، يوم 1 أكتوبر 2022 إلى الخميس 26 يناير 2023، وبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد 14 يناير 2023، وتكون عدد أسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعا تقريبا .