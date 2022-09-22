عمرو محمود ياسين: فوجئت بوفاة هشام سليم.. وحالته كانت مستقرة منذ أيام

كشف السيناريست عمرو محمود ياسين، عن تفاصيل آخر مكالمة جمعته بالفنان الراحل هشام سليم، أثناء حضوره لأداء صلاة الجنازة على الفنان الراحل في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

وفاة هشام سليم

وقال عمرو محمود ياسين في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّه كان يتواصل مع هشام سليم للاطمئنان عليه، وكانت حالته مستقرة منذ 3 أيام، متابعا: «فوجئت بخبر وفاته صباح اليوم، كان فنانا في قمة الروعة من الأخلاق والهدوء والموهبة».

نجوم الفن يودعون هشام سليم

حالة واسعة من الحزن خيّمت على جنازة الفنان هشام سليم، حيث حرص عدد كبير من الفنانين على وداع الراحل وحضور صلاة الجنازة على جثمانه التي تقام عقب صلاة العصر من مسجد الشرطة في الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر.