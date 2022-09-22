وصول كريم عبدالعزيز وأحمد السقا وسيد رجب لحضور جنازة هشام سليم

وصل الفنانين كريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، وسيد رجب، قبل قليل، لحضور جنازة الفنان الراحل هشام سليم، في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، خاصة بعد أن قررت العائلة عدم إقامة عزاء، واقتصاره على تشييع الجنازة فقط، وفق ما أعلنه نور سليم، نجل الفنان الراحل.

نجوم الفن يودعون هشام سليم

وحرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني على وداع الفنان الراحل، بينهم دنيا سمير غانم، وزوجها الإعلامي رامي رضوان، وليلى علوي، وإلهام شاهين، وأحمد بدير، وفتوح أحمد، والمطرب أبو، ومريم الخشت، وعبير صبري، وأيمن القيسوني، ومحمود طاهر، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الأسبق، وفيدرا، والمنتج محمد العدل، والمخرج عمر عبدالعزيز، ومحمد الشقنقيري، ومحمود حميدة، ومها أحمد ومجدي كامل، والكاتب بشير الديك، وسليمان عيد، وجمال سليمان، وسيد رجب.

أشرف زكي ينعى هشام سليم: وداعا يا صديق العمر

ورحل عن عالمنا الفنان الكبير هشام سليم، صباح اليوم عن عمر ناهز 62 عاما، بعد صراع مع مرض السرطان، وفق ما أعلنه أشرف زكي لـ«الوطن»، ونشر «زكي» صورة للفنان الراحل هشام سليم عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، وكتب: «وداعا يا صديق العمر».