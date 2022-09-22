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شهيرة وأحمد بدير وعبير صبري يصلون إلى مسجد الشرطة للصلاة على هشام سليم

كتب:

أبانوب رجائي وأحمد الرحمن
03:31 م | الخميس 22 سبتمبر 2022
جنازة الفنان هشام سليم

جنازة الفنان هشام سليم

 وصل عدد من الفنانين إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد، لأداء صلاة الجنازة على الفنان هشام سليم، الذي رحل عن عالمنا عن عمر ناهز 64 عاماً.

أبرز حضور جنازة الفنان هشام سليم

وتوافد على مسجد الشرطة للمشاركة في جنازة الفنان هشام سليم، كل من الفنانين أحمد بدير، وفتوح أحمد، ومريم الخشت، بالإضافة إلى عبير صبري، و«أبو»، وشهيرة، وعمرو محمود ياسين، وأيمن القيسوني.

رحيل الفنان هشام سليم 

وتعرض الفنان هشام سليم، لأزمة صحية في أيامه الأخير بسبب معاناته مع مرض السرطان، وفارق الحياة صباح اليوم بعد مسيرة فنية حافلة.

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بقلم أبانوب رجائي وأحمد الرحمن