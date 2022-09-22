محمد رياض: فقدنا فنانا كبيرا بقيمة هشام سليم.. وربنا رحمه من ألم المرض

حضر الفنان محمد رياض، منذ قليل، جنازة الفنان الراحل هشام سليم، المقامة بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

وقال رياض، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «اليوم فقدنا قيمة فنية كبيرة، هشام سليم كان صاحب موهبة كبيرة، والله رحمه، لأنه كان يعاني ويتألم الفترة الاخيرة من المرض».

نجوم الفن في جنازة هشام سليم

وصل عدد كبير من نجوم الوسط الفني، أبرزهم: محمود حميدة، خالد النبوي، أحمد بدير، أشرف زكي، مها أحمد، مجدي كامل، المؤلف عمرو محمود ياسين، شهيرة، عبير صبري، والكاتب بشير الديك، بالإضافة إلى سليمان عيد وجمال سليمان.

وحرصت الفنانة دنيا سمير غانم، وزوجها الإعلامي رامي رضوان، على أداء صلاة الجنازة على الفقيد.

معاناة مع مرض السرطان

كان الدكتور أشرف زكى قد أعلن وفاة الفنان الكبير هشام سليم، عن عمر 64 عاما، بعد صراعه مع مرض السرطان، وتشييع الجنازة من مسجد الشرطة الشيخ زايد، بعد صلاة عصر اليوم.