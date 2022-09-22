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وزيرة الثقافة تصل إلى مسجد الشرطة لحضور جنازة هشام سليم

كتب:

أحمد عبد الرحمن
04:02 م | الخميس 22 سبتمبر 2022
الدكتورة نيفين الكيلاني - وزيرة الثقافة

الدكتورة نيفين الكيلاني - وزيرة الثقافة

وصلت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إلى مسجد الشرطة في الشيخ زايد قبل قليل، لحضور جنازة الفنان هشام سليم، التي بدأت قبل قليل.

جنازة هشام سليم

وحرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني، على حضور الجنازة، وأبرزهم محمود حميدة، وخالد النبوي، وأحمد بدير، وأشرف زكي، ومها أحمد، ومجدي كامل، والمؤلف عمرو محمود ياسين، وشهيرة، وعبير صبري، ويسرا زوجه شقيقه، ومحمود طاهر، رئيس مجلس النادي الأهلي الأسبق، والفنان هشام ماجد.

وفاة هشام سليم 

ورحل عن عالمنا الفنان هشام سليم، الخميس، عن عمر ناهز 62 عاما، بعد صراع مع مرض السرطان، وفق تصريحات الفنان أشرف زكي لـ«الوطن».

 

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