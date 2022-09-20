غدا.. آخر موعد لشركات السياحة لتوثيق عقود وكالة العمرة

تنتهى غدا الأربعاء إجراءات توثيق عقود وكالة العمرة بين شركات السياحة المصرية والوكلاء السعوديين والتي بدأت منذ يوم 21 أغسطس الماضي.

من المتوقع أن تتراوح أعداد شركات السياحة التي وثَّقت عقود العمرة ما بين 1800 و1850 شركة

وقال فتحي غازي، رئيس شعبة السياحة والطيران بالغرفة التجارية بالقاهرة، إنه من المتوقع أن تتراوح أعداد شركات السياحة المصرية التي وثَّقت عقود وكالة العمرة ما بين 1800 و1850 شركة، لافتا إلى أن كل الشركات التي قامت بتوثيق العقود يحق لها تنظيم رحلات العمرة خلال موسم العمرة للعام الهجري 1444 هجريا.

وأضاف لـ«الوطن»، أن وزارة السياحة أعلنت أن آخر يوم لتوثيق عقود وكالة العمرة هو يوم 21 سبتمبر الجاري إلا أنه يمكن للوزارة مد تلك الفترة حال وجود عدد من شركات السياحة لم يستطع إنهاء توثيق عقود العمرة وفقا للموعد الذي حددته الوزارة، مشيرا إلى أن عملية مد فترة التوثيق إن حدثت قد تكون لمدة أسبوع.

انطلاق أولى رحلات العمرة يوم 1 أكتوبر

وأشار إلى أن أولى رحلات العمرة لهذا العام ستنطلق بداية من يوم 1 أكتوبر المقبل ‘ لافتا إلى ان غالبية شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة لهذا العام تفضل بدء رحلاتها خلال الإسبوع الثانى من الشهر المقبل ‘ وتابع " بالرغم من ان رحلات العمرة لهذا العام ستنطلق بعد أقل من إسبوعين إلا أن الغالبية العظمي من شركات السياحة لم تعلن أسعارها النهائية لرحلات عمرة المولد النبوي إنتظارا لإفصاح وزارة السياحة عن أعداد تأشيرات العمرة التي سيتم تنظيمها هذا العام ".

بدء حجز تذاكر طيران رحلات العمرة

وفي سياق متصل بدأت شركات الطيران العاملة في موسم العمرة في تلقي طلبات حجز تذاكر طيران مجموعات العمرة من شركات السياحة.

وأعلنت شركة مصر للطيران أنها ستبدأ في تلقي حجوزات مجموعات المعتمرين من قبل شركات السياحة عبر الموقع الإلكتروني للشركة، لافتة إلى أن حصول المعتمرين علي تأشيرة العمرة والباركود الخاص ببوابة العمرة المصرية مسئولية شركات السياحة وليس مسئولية مصر للطيران.