ماجدة الرومي تنعى هشام سليم: كم أوجعت قلبي برحيلك

حرصت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي على نعي الفنان هشام سليم، عبر حسابها على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، مستعيدة ذكريات عملهما معًا في فيلم «عودة الابن الضال».

الرومي: الدهر انقلب بنا

وكتبت «الرومي»: «يا هشام الزمن الجميل، كم أوجعت قلبي اليوم، برحيلك المبكر، بالأمس فقط كنا وكان يوسف شاهين وكان (عودة الابن الضال) يزرعني وإياك أملًا نديًا على دروب الحياة، فكيف حدث وانقلب بنا الدهر هكذا، فأضحى الألم مع الأيام يطوي آلامًا والخوف يطوي خوفا؟ (عودة الابن الضال) الذي عشته أنا واقعًا مريرًا».

وأضافت: «في سلسلة حروب لبنان ونسخة طبق الأصل عن هذا الفيلم الجميل، عشته أنت نضالًا لحياة أفضل وفن أجمل وعائلة أكثر تماسكًا، يا زميلي وصديقي لا كلام أجده معبرًا بما يكفي عن حزني اليوم، وأتساءل في صمت، أمضيت أنت أم مضى الزمن الجميل الذي عشناه ومعه ضحكاتنا وقهقهاتنا البريئة؟ أرحلت أنت أم رحل إلى الأبد معك بعض من قلبي الطفولي؟! أيجب أن أترحم عليك وأنت، يا زميلي وصديقي، في حضن الرب؟ أم أترحم على من تحرقه دموعه عليك اليوم».

رسالة عزاء لأسرة هشام سليم

وتابعت: «هشام، يا أيها العزيز الغالي غلاوة العمر، الساكن أضلع القلب منذ ذياك الزمن الجميل زمن الخالد يوسف شاهين حتى نلتقي على دروب السماء تفضل بقبول محبتي الصادقة ودمعتي الموجعة وليتفضل أهلك الأكارم وكل قلب يحترق على رحيلك اليوم، بقبول عزائي الآتي إليهم من أعماق فؤادي ببالغ التأثر».

ورحل اليوم الفنان هشام سليم، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 64 عاما.