القابضة للمطارات: نشرة توعوية للعاملين حول كيفية إفاقة المصاب بفقدان الوعي

أصدرت الإدارة العامة لشئون البيئة والسلامة والصحة المهنية بالشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، إحدى الشركات التابعة لوزارة الطيران المدني، نشرة توعوية للعاملين بالشركة حول كيفية إنقاذ مصاب فاقدًا للوعي، وإجراء الإسعافات الأولية له في حالات الطوارئ.

وأوضحت الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، أنه فى حالة وجود مصاب فاقدًا للوعى بين العاملين فإنه يجب القيام بما يلي:

1- التقدم ناحية المصاب بحذروالتأكد من سلامة المكان.

2- فحص استجابة المصاب من خلال هزه من كتفيه والمناداة عليه.

3- في حال إذا لم يستجب المصاب أطلب المساعدة بصوت عالي مع سرعة الإتصال بالإسعاف على رقم 123 وعدم ترك المصاب.

4- افتح ممر الهواء من خلال إمالة الرأس للخلف مع رفع الذقن.

فحص التنفس لمدة 10 ثوان

5- افحص التنفس لمدة 10 ثوان من خلال النظر لارتفاع صدر المصاب، مع الاستماع لصوت التنفس والشعور به.

6- ضع المصاب بفقدان الوعى بوضع الإفاقة من خلال وضع ذراع المصاب القريب منك فى وضع قائم الزاوية مع وضع ظهر يده الأخرى تحت الخد من جهتك، مع ثني ركبة المصاب البعيدة، وقلب المصاب باتجاهك ممسكًا بركبته وكتفه البعيدين، وضبط وضع المصاب وفتح ممر الهواء والتأكد من أنه يتنفس، مع عدم ترك المصاب والتأكد من وجود التنفس كل 5 دقائق.

أهمية وضع المصاب بوضع الإفاقة

وأشارت الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية إلى أن وضع المصاب بوضع الإفاقة يساعد على إبقاء مجرى الهواء مفتوح، مع تفادي رجوع اللسان للخلف أو سقوط اللسان للحلق «بلع اللسان»، إضافة إلى تسهيل خروج السوائل إلى الخارج في حالة التقيؤ ما يمنع إنسداد مجرى الهواء بالقئ، فضلًا عن إبقاء المصاب بوضع مستقر تفاديا لتدهور حالته وتفادى الضغط على الصدر.