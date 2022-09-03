القابضة للمطارات: نشرة توعوية للحد من تلوث الهواء ضمن مبادرة «اتحضر للأخضر»

نشرت الإدارة العامة لشئون البيئة والسلامة والصحة المهنية بالشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، إحدى الشركات التابعة لوزارة الطيران المدني، نشرة توعوية للعاملين بالشركة وذلك للمساهمة في الحد من تلوث الهواء ضمن مبادرة «اتحضر للأخضر».

المحافظة على الطاقة واستخدام المصابيح الموفرة

وأوضحت الشركة خلال النشرة التوعوية أن هناك العديد من الإجراءات يجب القيام بها للمساهمة في الحد من تلوث الهواء، لافتة إلى ضرورة قيام العاملين بالمحافظة على الطاقة عن طريق إطفاء الأنوار وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة الكهربائية بعد التشغيل مباشرة، فضلا عن استخدام المصابيح الموفرة للطاقة مع اختيار منظفات صديقة للبيئة لا تتسبب في أي تلوث.

التقليل من قيادة السيارات والاعتماد على المشي وركوب الدراجات

وأشارت الإدارة العامة لشئون البيئة والسلامة والصحة المهنية بالشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، إلى أن الإجراءات تشمل أيضا ضرورة الاعتناء بالأشجار المحيطة بالمنزل أو بالحي، والتقليل من قيادة السيارات والاعتماد على النقل العام والدراجات والمشي، إضافة إلى تجنب استخدام المبيدات الكيميائية أو الأسمدة في حديقة المنزل كون العديد من الأسمدة مصدر لأكسيد النيتروز وهو غاز يسهم في ظاهرة الاحتباس الحراري.

وأشارت الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، إلى أن إجراءات المساهمة في الحد من تلوث الهواء ضمن مبادرة «اتحضر للأخضر» تشمل أيضا ضرورة المحافظة على السيارة عن طريق إجراء الصيانة الروتينية من تغيير الزيت والفلاتر، مع فحص الإطارات وموازنة العجل، إضافة إلى عدم شراء سيارات دون الحاجة إليها مع مراعاة أن سعة المحرك ووزن السيارة وحجم الإطارات كلها تؤثر على وقود السيارة وكمية الاستهلاك مما يتسبب في زيادة التلوث الهوائي.

وأكدت الإدارة العامة لشئون البيئة والسلامة والصحة المهنية بالشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية خلال المنشور التوعوي إلى ضرورة المشاركة في برامج الحفاظ على الطاقة المتوفرة محليا، والعمل على استخدام البنزين الخالي من الرصاص.