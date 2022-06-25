نصائح من «القابضة للمطارات» للموظفين لتجنب الإصابة بضربات الشمس.. اعرفها

وضعت الإدارة العامة لشؤون البيئة والسلامة والصحة المهنية بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، إحدى الشركات التابعة لوزارة الطيران المدني، ملصقات إرشادية لتوعية العاملين بالشركة حول طرق الوقاية من ضربات الشمس، واكتشاف أعراضها، وكيفية التعامل مع درجات الحرارة المرتفعة داخل وخارج بيئة العمل.

كيفية الحماية من الإصابة بضربة الشمس

وأوضحت المنشورات التوعوية التى أصدرتها القابضة للمطارات والملاحة الجوية للعاملين لديها تحت عنوان: «كيف تحمي نفسك من ضربة الشمس؟» أن هناك العديد من الطرق داخل العمل أو خارجة للوقاية من ضربة الشمس لعل أهمها ما يلي:

- البقاء في المنزل وفي مكتب مكيف قدر الإمكان.

- إذا كنت في حاجة للخروج فاقصر نشاطك على الأوقات الأقل حرارة مثل ساعات الصباح والمساء.

- إذا اضطررت للخروج فى الهواء الطلق فإحم نفسك من أشعة الشمس بارتداء قبعة عريضة الحواف، ونظارات شمس، ووضع كريم واق من الشمس قبل الخروج بـ15 أو 30 دقيقة قبل الخروج.

- شرب الكثير من السوائل بغض النظر عن مدى نشاطك ولا تنتظر حتى تشعر بالعطش للشرب.

- أخذ حمام بارد.

- تجنب الوجبات الساخنة والثقيلة فهى تضيف حرارة لجسمك.

أعراض ضربة الشمس

وأوضحت المنشورات التى نشرتها القابضة للمطارات والملاحة الجوية لتوعية العاملين لديها ان أعراض ضربات الشمس تتمثل في «ضربات قلب سريعة ارتفاع درجة حرارة الجسم والتعرق، إحمرار الجلد، الدوخة والصداع، وفقدان الوعي، القئ».

وأكدت أن ضربة الشمس تتسبب فى التشنجات العضلية والتى تصيب غالبا الرياضيين نتيجة المجهود، كما تصيب كبار السن خصوصا من لديه أمراض مزمنة، والأطفال نتيجة اللعب المستمر فى الشمس، والأشخاص العاملين فترات طويلة تحت الشمس.