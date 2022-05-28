8 تعليمات من «القابضة للمطارات» لضمان سلامة العاملين بعد انحسار كورونا

أصدرت الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، تعليمات للعاملين لديها، وذلك من أجل تحقيق بيئة عمل صحية تضمن سلامة العنصر البشري خاصة مع انحسار فيروس كورونا.

عدم التزاحم على أجهزة البصمة

وشملت التعليمات التي أصدرتها القابضة للمطارات والملاحة الجوية ما يلي:

1- ضرورة الالتزام بالإرشادات الصحية الخاصة بالإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

2- عدم لمس الأسطح واستخدام المطهرات.

3- عدم التزاحم على ماكينات صرف المرتبات.

4- عدم التزاحم على أجهزة البصمة في الحضور والانصراف.

5- عدم نشر الشائعات.

6- الالتزام بارتداء الكمامة الطبية، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة.

7- عدم مشاركة أدوات الطعام مع أيًا من العاملين.

8- الاتصال بمقدمي الرعاية الصحية عند ظهور أي أعراض خاصة بفيروس كورونا.

طرق مكافحة الإدمان

وفي سياق متصل، عقدت الإدارة العامة لشؤون البيئة والسلامة والصحة المهنية بالشركة بالتعاون مع صندوق علاج ومكافحة الإدمان والتعاطي ندوة عن «آليات وطرق مكافحة الإدمان في ظل القوانين ذات الصلة».

وقال المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات و الملاحة الجوية، إن تلك الندوة جاءت في إطار الدور التوعوي الذي تقوم به الشركة للتعريف بمخاطر الإدمان والتعاطي وتصحيح المفاهيم المغلوطة، والسلوكيات المجتمعية الخاطئة خاصة في ظل تعديل المنظومة التشريعية الخاصة بتعاطي المخدرات، لافتًا إلى أن الندوة تناولت انواع المخدرات وتأثيرها، والعوامل الثقافية والاجتماعية المصاحبة لعلاج الإدمان، فضلًا عن الأفكار والمسببات المرتبطة بالتعاطي وإدمان المخدرات وطرق التخلص من الإدمان بأساليب بسيطة وفعالة، إضافة إلى كيفية العلاج لمن وقع ضحية للمخدرات، كما ألقت الضوء علي محاور قانون الكشف المبكر عن المخدرات في الجهاز الإداري للدولة وآليات التظلم والجهات المنوط بها مخاطبة القانون.