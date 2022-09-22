وزير خارجية أمريكا: خطوات روسيا الأخيرة تجاه أوكرانيا خطيرة

قال وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، أنتوني بلينكن، إن جهود روسيا لضم مزيد من الأراضي الأوكرانية «خطوة خطيرة».

وأضاف بلينكن في كلمة له اليوم، بثتها قناة سكاي نيوز عربية: «بوتين اختار توسيع الحرب في أوكرانيا، من خلال استدعاء 300 ألف جندي من الاحتياط».

وتابع: أن «بوتين ضاعف من حجم غزو أوكرانيا، بدلا من تغيير المسار، فجميع الأراضي الأوكرانية التي تسعى روسيا لضمها، ستبقى جزءا من أوكرانيا».

الحرب تستعر مع شهرها السابع

وتدخل الحرب الروسية الأوكرانية شهرها السابع في 24 من الشهر الجاري، وتتجه لمنحنى خطير عقب إعلان روسيا الاتحادية التعبئة العامة في البلاد، وفرض عقوبات على المتهربين، وإغراء الأجانب بالمشاركة في الحرب من خلال تسهيل حصولهم على الجنسية، فالوقت الذي يدرس فيه الاتحاد الأوروبي إعطاء إقامات وتسهيل دخول المتهربين من الخدمة العسكرية الروسية.

عقوبات أوروبية وغاز روسي مقطوع

وفرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على التجارة الروسية والشركات ومنع تواجد عدد كبير من الشركات الأمريكية في روسيا وعدم السماح بدخول الطيران الروسي إلى الأراضي الأمريكية مما دفع روسية لترد عبر قطع إمدادات الغاز المقدم إلى أوروبا من روسيا من خلال خط نور ستريم 1.