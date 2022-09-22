الاتحاد الأوروبي يوافق على فرض مزيد من العقوبات ضد روسيا

قال «جوزيب بوريل»، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إن الاتحاد وافق على فرض عقوبات جديدة على روسيا، سيتم إقرارها في أقرب وقت ممكن.

جاء ذلك بعدما تم الإعلان عن خطط روسيا لضم «إقليم دونباس»، عن طريق التصويت المقرر خلال الفترة من 23 حتى 27 سبتمبر.

وقال «بوريل»: «بعد اجتماع طارئ لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اتخذ الاتحاد قرارا سياسيا بفرض عقوبات جديدة على روسيا تشمل قطاعات وأفراد».

وبينما لم يوضح تفاصيل العقوبات الجديدة، أشار إلى أنها ستضر بالاقتصاد الروسي، خاصة قطاع التكنولوجيا، مضيفا أن الإتحاد الأوروبي يعمل على قائمة سوداء ستضم عدد من رجال الأعمال والكيانات في روسيا.

كما أشار مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إلى أن الاتحاد سيقدم المساعدة الأمنية لأوكرانيا طالما تطلب الأمر ذلك، مضيفا: «من الواضح أننا سنواصل زيادة دعمنا العسكري وتزويدنا لأوكرانيا بالسلاح»، واتهم «بوريل»، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمحاولة تدمير أوكرانيا، مشيرا إلى قراره بالتعبئة الجزئية لدعم إستفتاءات غير قانونية.

تفاصيل العقوبات الجديدة

وقالت «أورسولا فون دير لاين»، رئيس الفرع التنفيذي للاتحاد الأوروبي والمسؤولة عن وضع معظم العقوبات على روسيا: «نحن على استعداد لفرض تكاليف اقتصادية إضافية على روسيا وعلى الأفراد والكيانات داخل وخارج روسيا الذين يدعمون الحرب سياسيا واقتصاديا»، وفقا لما أوردته شبكة «سي.إن.إن».

وأضافت المسؤولة عن وضع معظم العقوبات على روسيا أن الاتحاد الأوروبي سيقترح وضع ضوابط تصدير إضافية على التكنولوجيا المدينة حالما تنتقل روسيا إلى اقتصاد حرب كامل.

التعبئة العامة «الجزئية» الروسية

يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن أمس، تعبئة جزئية تدعو نحو 300 ألف جندي روسي احتياطي للمشاركة في الصراع مع أوكرانيا، وتأتي هذه الخطوة بعد يوم من قرار جمهوريتي دونباس وإقليم زابوروجي وخيرسون الخاضعين للسيطرة الروسية إجراء استفتاءات في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر حول الانضمام إلى الاتحاد الروسي، وهي الخطوة التي يراها الغرب مؤشر ضعف، واعتراف صريح بهزيمة روسيا.