انهيار منة شلبي وإنجي علي في جنازة هشام سليم

دخلت الإعلامية إنجي علي والفنانة منة شلبي في حالة من الانهيار، خلال حضورهما جنازة الفنان الراحل هشام سليم، المقامة في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، اليوم.

منة شلبي تنعى هشام سليم

ونعت منة شلبي، الفنان هشام سليم في تغريدة عبر حسابها على «تويتر»، قائلة: «إنا لله وإنا إليه راجعون، أنعي بكامل الحزن والأسى الفنان الكبير الخلوق الوسيم الأمير صاحب الكاريزما الخاصة والشخصية الواضحة، شخص صادق وواضح وعفوي، الأستاذ هشام سليم، خبر حزين جدا رحمه الله وصبر أسرته و أحبته».

نجوم الفن يودعون هشام سليم

وحرصت الفنانة شهيرة على الوصول قبل بدء صلاة الجنازة بمسجد الشرطة، ونجلها المؤلف عمرو محمود ياسين، بالإضافة إلى الفنانة يسرا التي دخلت في حالة شديدة من البكاء، وكان من بين الحضور الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وزوجته روجينا، نهال عنبر، أحمد السقا، الفنان خالد النبوي الذي دخل في حالة من البكاء حزنا على الفنان الراحل، المنتج عصام إمام، كريم عبد العزيز، بالإضافة إلى وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني التي حضرت لأداء صلاة الجنازة على جثمان الفنان الراحل.

محمد رياض ينعى هشام سليم

وعبر الفنان محمد رياض عن حزنه لرحيل الفنان هشام سليم، قائلا: «اليوم فقدنا قيمة فنية كبيرة، هشام سليم كان صاحب موهبة كبيرة، وكان يعاني ويتألم الفترة الأخيرة بسبب المرض».

ومن جانبه قال الفنان أحمد عبد العزيز «حزنت جدا على رحيله، فهو إنسان وفنان متكامل، عملنا معا في مسلسل (كلبش) وكان في قمة التألق الفني».