الأرصاد الجوية: غدا أول أيام فصل الخريف «بداية الانخفاض في درجات الحرارة»

ساعات قليلة ويبدأ فصل الخريف فلكيًا، وتكون أولى أيامه غدا الجمعة، وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن سمات الطقس خلال هذا الفصل، الذي يستمر لمدة ثلاثة أشهر، وينتهي في 20 دیسمبر المقبل.

وأوضح خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ أول أيام طقس فصل الخريف سيشهد انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة، بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات مئوية على جميع مدن ومحافظات الجمهورية.

حالة الطقس غدًا

وأشار الخبراء إلى أنّه من المتوقع يسود البلاد طقسًا حارًا ورطبًا على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية، ومحافظات الوجه البحري، غدا الجمعة، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر، وشمال وجنوب الصعيد.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها نشر عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تفاصيل سمات حالة الطقس خلال فصل الخريف وهي اتسامه بالاعتدال في درجات الحرارة مقارنة بفصل الصيف، ويتخلله منخفضات جوية تتمركز على البحر المتوسط يصاحبها عدم استقرار في طبقات الجو العليا تعمل على سقوط أمطار متفاوتة الشـدة على بعض المناطق.

وأوذحت الهيئة أن وجود منخفض جوي شديد البرودة في طبقات الجو العليا يتسبب في تكوين السحب والعواصف الرعدية، المتسببة في سقوط الأمطار المصحوبة بحبـات ثلجيـة على مناطق متفرقة من شمال البلاد وسيناء.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 23 سبتمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 32 والمحسوسة 34.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والمحسوسة 34.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 28 والمحسوسة 31.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 35 والمحسوسة 38.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والمحسوسة 37.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 40.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 24 سبتمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 31 والمحسوسة 34.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 31 والمحسوسة 34.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 28 والمحسوسة 33.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والمحسوسة 37.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والمحسوسة 36.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 38.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 25 سبتمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 31 والمحسوسة 34.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 31 والمحسوسة 34.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 29 والمحسوسة 33.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 38.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 38.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والمحسوسة 40