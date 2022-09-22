حالة الطقس غدا الجمعة 23-9-2022.. أول أيام فصل الخريف

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدا الجمعة الموافق 23 سبتمبر أول أيام فصل الخريف، مشيرة إلى وجود انخفاض طفيف في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات مئوية، وذلك على جميع مدن ومحافظات الجمهورية.

حالة الطقس غدًا

ووفق خبراء الأرصاد، فإنّ حالة الطقس غدًا الجمعة، سيكون حارًا ورطبًا على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية، ومحافظات الوجه البحري، وسيكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر، وشمال وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس معتدل خلال ساعات الليل بدءًا من السواحل الشمالية وصولًا إلى القاهرة الكبري وشمال الصعيد، ومائل للحرارة على محافظات جنوب الصعيد.

وخلال ساعات الليل، يتوقع خبراء الأرصاد أن يكون الطقس معتدلًا رطبًا على الأنحاء كافة، عدا جنوبي سيناء والصعيد يكون الطقس مائلًا للحرارة، بالإضافة لوجود نشاط للرياح الشمالية الغربية على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية، ومحافظات شمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة الموافق 23 سبتمبر، أول أيام فصل الخريف جغرافيًا، على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، كما يلي:

القاهرة 33 25

العاصمة الإدارية 33 26

6 أكتوبر 34 24

بنها 32 24

دمنهور 32 24

كفر الشيخ 31 22

المنصورة 31 23

دمياط 32 23

بورسعيد 31 23

الإسماعيلية 33 24

السويس 34 24

الزقازيق 33 24

شبين الكوم 33 23

طنطا 32 23

شلاتين 36 26

الإسكندرية 30 23

العلمين الجديدة 30 22

وادي النطرون 31 23

مطروح 28 21

السلوم 28 20

سيوة 33 21

العريش 31 23

رفح 31 23

الطور 32 25

كاترين 29 18

رأس سدر 33 24

نخل 31 18

طابا 35 24

نويبع 36 24

حلايب 32 27

شرم الشيخ 36 26

الغردقة 35 25

مرسى علم 34 25

الفيوم 34 23

بني سويف 34 21

المنيا 36 21

أسيوط 36 22

سوهاج 37 22

قنا 37 22

الأقصر 40 22

أسوان 40 26

الوادي الجديد 39 23

أبو سمبل 39 25

أبو رماد 31 27

رأس حدربة 31 27