وزارة التموين: مخزون السلع الاستراتيجية يكفي 6 أشهر

قال المهندس عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن الدولة المصرية حققت نجاحًا باهرًا في ملف الأمن الغذائي في ظل الظروف التي يمر بها العالم من أزمات وحروب، لافتًا إلى أن مصر لديها استراتيجية استباقية في تأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية لمدة 6 أشهر.

وأوضح «خليل» في مداخلة هاتفية لبرنامج «أخبار DMC» والمذاع على فضائية «DMC»، أن القمح والزيت من أهم السلع الغذائية الاستراتيجية، والدولة شجعت المزارعين من خلال إعلان السعر قبل الزراعة، فأصبح سعر أردب القمح 765 بزيادة 150 جنيهًا عن العام الماضي، واستقبلت المخازن 4.2 مليون طن قمح وهو رقم غير مسبوق لم يحدث منذ 20 عامًا، وأصبح لدينا مخزون استراتيجي من القمح يكفي لمدة 6 أشهر.

المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية

وأشار خليل، إلى أن المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية أدى لطرح كيلو الدقيق في منظومة التموين بـ11 جنيهًا ضمن 30 سلعة غذائية متنوعة، بالإضافة لطرح السلع الغذائية بالمجمعات الاستهلاكية بسعر مناسب لكل مواطن على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أن مصر لديها مخزون من الأرز يكفي لمدة 5 أشهر، واتخذت إجراءات بتحديد سعر الأرز بـ12 جنيهًا في الأسواق المصرية.

إجراءات لدعم زراعة الأرز

وأكد رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن الوزارة اتخذت عدة إجراءات لدعم زراعة الأرز، ومنها الزراعات التعاقدية وإزالة العقبات أمام المزارعين ليكون المنتج المحلي هو الأساس للدولة مع سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.