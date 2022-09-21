أبرز خدمات بوابة مصر الرقمية.. بينها تفعيل بطاقة التموين

تقدم بوابة مصر الرقمية العديد من الخدمات اليومية بطرق سهلة وميسرة لجميع المواطنين، إذ تستقبل يوميًا ملايين الطلبات المقدمة إلكترونيًا من جانب شريحة كبيرة من المواطنين الراغبين في الاستفادة السريعة من الخدمات الخاصة بالأجهزة الحكومية المختلفة دون الحاجة للذهاب إلى الجهة الحكومية، ومواجهة الزحام للحصول على الخدمة التي يريدونها.

تستعرض «الوطن» من خلال التقرير التالي، خدمات بوابة مصر الرقمية، في إطار الخدمات المستمرة التي تحرص على تقديمها لقرائها ومتابعيها.

خدمات بوابة مصر الرقمية

تضم بوابة مصر الرقمية التي يمكن الدخول عليها من خلال الرابط، عددًا من الخدمات التي أتاحتها الدولة لجميع المواطنين إلكترونيا، بينها: «خدمات التموين، المرور، التوثيق والأحوال الشخصية، خدمات الشهر العقاري، الإسكان الاجتماعي، السجل التجاري، مصلحة الضرائب العقارية والأحوال المدنية».

كما تشمل أيضًا الخدمات الخاصة بتفعيل بطاقة تموين، وإصدار بطاقة جديدة، وإصدار بدل تالف للبطاقة، ونقلها من محافظة لأخرى، بالإضافة إلى الحصول على جميع الخدمات الخاصة بالمرور، ومخالفات رخص السيارات وسدادها، وتجديد الرخصة أو استخراج بدل فاقد لها، خدمة توكيل سيارة، توثيق عقد بيع دراجة نارية.

خدمات السجل التجاري

وتشمل بوابة مصر الرقمية، إمكانية الشخص الحصول على مستخرج سجل تجاري، أو الاستعلام عن سجل تجاري، بالإضافة إلى طلب تجديده.