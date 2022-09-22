«التموين» توقّع بروتوكولا لتطوير بعض منافذ المجمعات الاستهلاكية و«جمعيتي»

شهد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مراسم توقيع برتوكول تعاون بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركة «إيكاتيرا تي إيجيبت»، بحضور أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول الوزير ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، ورئيسي شركتي الجملة العامة والمصرية، وممثلي شركة إيكاتيرا تي إيجيبت.

وقّع علي البرتوكول: اللواء أحمد حسنين، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومنة الله شركس، مدير عام إدارة شركة Ekaterra Tea Egypt.

أهداف البروتوكول

وأكد المصيلحي، أنّ الهدف من توقيع البرتوكول، زيادة الشراكات الناجحة بين القطاعين العام والخاص في مجال تطوير وتنمية قطاع تجارة التجزئة، خاصة تطوير بعض منافذ البيع التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ورفع كفاءتها البيعية والتخزينية.

وشدد المصيلحي، على أهمية التعاون والتنسيق المشترك بين القطاعين العام والخاص، واستفادة الشركات التابعة للوزارة من الخبرات والكفاءات المتوفرة لدى شركات القطاع الخاص والمتخصصة في مجال تجارة التجزئة، خاصة أنّ البرتوكول تم توقيعه مع إحدى الشركات الرائدة في مجالها بالسوق المصري بما لديها من خبرات في مجال البيع، وتحديدًا في تطوير أساليب العرض والتخزين والبيع، مشيرا إلى أنّ تطوير بعض منافذ مشروع جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية، يأتي في إطار المسؤولية المجتمعية لهذه الشركات.

تطوير مجمعات استهلاكية

من جانبه، أشار اللواء أحمد حسنين، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، أنّه بموجب توقيع البرتوكول، سيتم تحديد مجموعة من المجمعات الاستهلاكية، وبعض فروع مشروع جمعيتي، وبعض فروع التجزئة التابعة لشركتي الجملة، التي سيشملها التطوير بالتعاون مع شركة إيكتيرا تي إيجيبت، وفق نموذج مُعد خصيصًا لتطوير فروع التجزئة، خاصة مهارات البيع والعرض وأساليب التخزين الحديثة، وتدريب بعض العاملين في فروع المجمعات الاستهلاكية ومشروع جمعيتي وأمناء المخازن من خلال اتباع استراتيجيات الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.

وفي بداية كلمتها، قدّمت منة الله شركس، مدير عام شركة إيكاتيرا تي إيجيبت، الشكر للدكتور الوزير، على دعمه الكامل لشركات القطاع الخاص العاملة في السوق المصري، خاصة المتعاملة مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية وتسهيل الإجراءات التي تشمل عمليات التوريد وتلبية احتياجات المواطن المصري من السلع التموينية والحرة.

وأكدت حرص الشركة على التعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والتي تعتبر واحدة من أهم الوزارات الخدمية والاستراتيجية في مصر، بما لديها من أكبر شبكة توزيع من المنافذ في محافظات الجمهورية كافة، وتصل بهذه الشبكة الممتدة إلى كل مواطن مصري.

وأشارت مدير عام الشركة، إلى أنّ نموذج التطوير والتدريب الذي تم إعدادها خصيصًا لصالح منافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية، أُعد وفق أحدث الأساليب والمواصفات العالمية في مجال علم تجارة التجزئة والجملة وسيشمل علي سبيل المثال وليس الحصر:

- عمل تصميمات المنافذ البيعية وتوضيح طرق تنسيق المعروضات.

- رسم خريطة سير داخل المنافذ تتفق مع أساليب العرض الحديثة.

- توضيح طرق التخزين السليم داخل المخازن، وعمل تصميم قياسي لطرق التخزين.

- تطوير الأداء التجاري ومهارات العرض للعاملين بالمنافذ.

- توضيح كيفية التعامل وأهمية التعامل مع بعض المنتجات السلعية.

- تنمية مهارات العناصر البشرية المستفيدة من هذا التطوير والتدريب في مجال فنون البيع وخدمة العملاء والتفاوض وتنسيق المعروضات.