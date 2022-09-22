«الغرف السياحية»: توقعات بوصول 13 مليون زائر لمصر خلال الموسم الجاري

قال الدكتور حسام هزاع، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن الفترة الماضية شهدت تغيرات جذرية في مجال السياحة خاصة مع تداعيات فيروس كورونا، ومصر اتخذت عدة إجراءات احترازية أشادت بها منظمة الصحة العالمية ومنصات ومواقع أجنبية متعلقة بالسياحة، ومن المتوقع أن تصل نسبة الإشغالات في الفنادق المصرية إلى حد المضاعفة عن السنوات الماضية ليتخطى عدد السياح هذا الموسم 13 مليون سائح.

تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية

أوضح «هزاع» في مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» مع الإعلامية دينا عصمت والمذاع على فضائية «DMC»، أن معظم الدول المصدرة للسياحة حصلت على لقاح كورونا ومع ذلك مازالت هناك إجراءات احترازية، أدت لحالة إيجابية في دعم السياحة.

أشار إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية أدت لحالة من الخلل في الطيران الدولي وخاصة في أوروبا وروسيا وأوكرانيا، موضحا أن الدولة المصرية نشطت السياحة من خلال توجيه حملات لأسواق متنوعة، ومنها دول أوروبا فرنسا وألمانيا وإنجلترا وأمريكا بالإضافة لدول الخليج العربي التي دفعت بأعداد كبيرة من السياح خلال الفترة الماضية.

دعم مصر للطيران المنخفض التكلفة

وأشار إلى أن تكلفة الإقامة في أوروبا خلال فترة الشتاء المقبل ونتيجة لأزمة الغاز الروسي والطاقة ستكون مرتفعة جدا، بما يفتح السوق أمام السياحة في مصر لتكون أرخص وأفضل من السياحة الأوروبي وأقل في الأسعار وأعلى الجودة، إضافة لدعم مصر للطيران المنخفض التكلفة بشكل كبير في الفترة الراهنة لدعم حركة السياحة.

توقعات بارتفاع عدد السياح

وأكد عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، أنه من الضروري أن يكون هناك مطارا مخصصا في القاهرة منخفض التكاليف للطيران العارض «شارتر»، لأن الطيران المنخفض له إقبالا كبيرا من السياح، وخاصة أن الشركات يمكنها استئجار طائرات عارضة لبرامجها السياحية.