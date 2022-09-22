السياحة: 80%من الشركات المنظمة للعمرة اختارت البرامج الاقتصادية

قال أحمد وحيد، عضو لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن شركات السياحة انتهت أمس من إجراءات توثيق عقود وكالة العمرة وباتت جاهزة لتنظيم برامج عمرة المولد النبوي الذي ستنطلق أولى رحلاته يوم1 أكتوبر المقبل، لافتا إلى أن عدد شركات السياحة التي وثقت عقود وكالة العمرة وباتت قادرة على تنظيم رحلات العمرة هذا العام تجاوز 1800 شركة.

رحلات عمرة المولد النبوي ستنطلق أول أكتوبر

وأضاف لـ«الوطن»، أن نحو 80% من شركات السياحة المنظمة لرحلات عمرة المولد النبوي اختارت تنظيم البرامج الاقتصادية الشعبية وذلك بسبب الظروف الاقتصادية التي تمر بها غالبية الأسر المصرية حاليا، فيما ستنظم الـ 20% المتبقية برامج الـ 4 و5 نجوم، موضحا أن العديد من شركات السياحة ستبدأ في تنظيم البرامج بداية من يوم 1 أكتوبر، فيما فضل البعض الأخر إرجاء التنظيم إلى الأسبوع الثاني من الشهر المقبل.

أعداد تأشيرات العمرة لهذا العام

وأشار إلى أن شركات السياحة المنظمة للعمرة تنتظر حاليا إصدار وزارة السياحة والآثار الأعداد النهائية لتأشيرات العمرة التي سيتم تنظيمها هذا العام والتي ستصدر خلال الأيام المقبلة قبل البدء في رحلات العمرة رسميا، لافتا إلى أن شركات السياحة تأمل في أن تكون أعداد تأشيرات العمرة لهذا العام كبيرة حتى تنخفض أسعار البرامج وتكون هناك منافسة بين الشركات في تقديم أفضل خدمة للمعتمر المصري.

وأوضح أن إقبال المواطنين على السفر لعمرة المولد النبوي لازال ضعيفا حتى الآن بالرغم من أن الرحلات ستنطلق بشكل رسمي خلال أقل من أسبوعين، مرجعا ذلك إلى سفر أعداد كثيرة من المواطنين خلال الأسابيع الماضية لأداء العمرة بالمخالفة لقانون البوابة المصرية للعمرة، إضافة إلى بدء العام الدراسي.

ولفت إلى أن متوسط أسعار برامج عمرة المولد النبوي المستوى الاقتصادي التي أعلنتها غالبية شركات السياحة تراوحت بين 27 و29 ألف جنيه بالنسبة لبرنامج مدته 15 يومًا.