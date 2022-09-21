«السياحة والآثار» تشارك في معرض IFTM TOP RESA الدولي

تشارك وزارة السياحة والآثار ممثلة عن الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في المعرض السياحي الدولي IFTM TOP RESA المُقام حاليا بالعاصمة الفرنسية باريس وتستمر فعالياته حتى 22 سبتمبر الجاري.

المعرض السياحي الأول في فرنسا

ومن جانبه، أوضح عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن المعرض السياحي الدولي IFTM TOP RESA يعد المعرض السياحي الأول في فرنسا، كما أنه يعتبر من أهم 5 معارض سياحية دولية.

أشار إلى أن مصر تشارك دائما في هذا المعرض الذي يمثل تجمعا كبيرا لمنظمي الرحلات وشركات السياحة والطيران من أكثر من 40 دولة، بالإضافة لأجنحة خاصة بالدول والمنظمات السياحية حول العالم.

فرصة كبيرة لاستعراض تطورات قطاع السياحة

وأضاف أن هذا المعرض يعد فرصة كبيرة لاستعراض التطورات التي يشهدها قطاع السياحة في مصر علي المسئولين ومتخذي القرار في هذه الشركات، ما يساهم في دفع مزيد من الحركة السياحة الدولية وخاصة الفرنسية إلى مصر.

تقديم كافة سبل الدعم المطلوبة

وكان الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي شارك في الافتتاح الرسمي للمعرض بحضور السفير علاء يوسف سفير مصر لدي فرنسا، إذ ناقشا سبل التعاون بين الهيئة وسفارة مصر في فرنسا لدعم خطط وزارة السياحة والآثار لزيادة التدفقات السياحية الوافدة من فرنسا إلى مصر، وأكد السفير استعداد السفارة لتقديم كافة سبل الدعم المطلوبة لهذه الخطط.

وعلى هامش فعاليات المعرض، عقد عمرو القاضي عدد من الاجتماعات الثنائية مع كبار منظمي الرحلات وشركات الطيران الفرنسية استعرض خلالها المقومات السياحة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري والتطورات التي يشهدها قطاع السياحة في مصر.

تحسين وإثراء تجربة السائح خلال زيارته لمصر

وتحدث عن الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتطوير وتحديث البنية التحتية الأساسية من طرق ومطارات ومدن جديدة وكذلك ما يتم من أعمال التطوير والترميم والصيانة في المواقع والمتاحف الأثرية بمصر بما يساهم في تحسين وإثراء تجربة السائح خلال زيارته لمصر.

وتطرق خلال هذه الاجتماعات للحديث عن أهم الأحداث التي تشهدها مصر خلال عام 2022 والتي من بينها الاحتفال بذكرى مرور 200 عام على فك رموز الكتابة المصرية القديمة ونشأة علم المصريات، و 100 عام على اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون، بالإضافة إلى استضافة مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP27" بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل.