وزير خارجية بريطانيا يعلق على مغادرة نظيره الروسي قاعة مجلس الأمن

قال وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفري، إن وزير خارجية روسيا الاتحادية، سيرجي لافروف، غادر قاعة مجلس الأمن منذ قليل، لأنه لا يريد سماع أي تنديد جماعي لبلاده، مبيناً في خبر عاجل بثته قناة «سكاي نيوز عربية»، أن روسيا تعمل على تدمير البنى التحتية الأوكرانية، على حد وصفه.

وذكر وزير الخارجية البريطاني أن «روسيا تتحمل مسؤولية أزمة الغذاء في العالم»، وتابع بقوله: «بوتين اجتاح أوكرانيا بشكل غير قانوني، ودون أي مبرر».

بداية الحرب الروسية الأوكرانية

ودخلت روسيا الاتحادية جارتها أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، في حرب آثرت على أسعار الطاقة والغذاء في العالم، نظراً لأن الدولتين ضمن أكبر المصدرين والمنتجين للطاقة وحبوب الغذاء في العالم، وعلى رأسها القمح الذي يدخل في صناعة عدد كبير من الأطعمة.

تهديدات روسية باستخدام السلاح النووي

وأعلنت روسيا حالة التعبئة العامة في البلاد، وتشاركها في التعبئة الدول المنضمة للاتحاد الروسي، وريث الاتحاد السوفيتي، في تصعيد جديد تعمل القوى الغربية ممثلة في الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، على كبح جماحه، عقب تهديد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بإمكانية اللجوء إلى السلاح النووي.