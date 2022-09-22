وزير خارجية الروسي: الغرب بقيادة أمريكا يؤجج الصراع في أوكرانيا

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، حلف الناتو يوفر معلومات استخباراتية عن الجيش الروسي لسلطات كييف، مشيرًا إلى أن الغرب بقيادة الولايات المتحدة يحمي سلطات كييف من المحاسبة، ويؤجج النزاع في أوكرانيا.

جاء ذلك في كلمة نقلتها قناة سكاي نيوز عربية، ردًا على التصريحات التي أدلى بها نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، قبل قليل، وتحدث فيها عن التصعيد الروسي الأخير في أوكرانيا.

لافروف: حملة ممنهجة ضد اللغة الروسية

وتابع «لافروف»: هناك قوى نازية مناوئة لروسيا وصلت للحكم في أوكرانيا، وأهالي دونباس حرموا من التكلم باللغة الروسية عام 2010، لأن هناك حملة ممنهجة ضد اللغة الروسية في أوكرانيا، والغرب يتستر على «جرائم كييف» منذ 8 أعوام.

وواصل وزير خارجية روسيا: «الغرب يؤجج النزاع في أوكرانيا من خلال مد كييف بالسلاح، ويتجاهل ما تقوم به القوات الأوكرانية والمجموعات القومية في دونباس».

منعطف خطير في الحرب الروسية

وتدخل الحرب الروسية الأوكرانية منعطفًا خطيرًا جديدًا بعد إعلان روسيا الاتحادية التعبئة العامة، وتقديم إغراء للمقاتلين الأجانب بالحصول على الجنسية الروسية سريعا مقابل المشاركة في صفوف الجيش، وكذلك الاستعداد لبداية فصل الشتاء القاسي على أوروبا المقطوع عنها الغاز الروسي.