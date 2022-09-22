القبض على صاحب مطعم استغل 5 أطفال في العمل بالنزهة

ألقت الأجهزة الأمنية في القاهرة، اليوم الخميس، القبض على صاحب مطعم، استغل 5 أطفال في العمل بالمطعم في النزهة.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم استغلال الأحداث.

استغلال مجموعة من الصبية في العمل

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صاحب مطعم كائن بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، باستقطاب واستغلال مجموعة من الصبية الأحداث، وتشغيلهم في أعمال لا تتناسب مع أعمارهم في المطعم وملحقاته، مقابل منحهم أجور مالية بسيطة لتحقيق عائد مادي كبير بالمخالفة للقانون.

ضبط صاحب ومدير المطعم

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المطعم المشار إليه، وضبط صاحب والمدير المسئول عن المطعم المشار إليه، له معلومات جنائية، مقيم بالقاهرة وتبين وجود 5 أطفال يعملون بالمطعم المشار إليه، وبمناقشة المجني عليهم قرروا بقيام المذكور بتشغيلهم داخل المطعم على النحو المشار إليه، وعدم فحصهم طبيًا أو حملهم شهادات صحية ويعملون لمدد كبيرة متواصلة خلال اليوم الواحد بالمخالفة للقانون، وبمواجهة المتهم أقر بما جاء بأقوال المجنى عليهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجني عليهم.