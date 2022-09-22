ضبط مسجل جنائي انتحل صفة طبيب بشري في الإسكندرية

ضبطت وزارة الداخلية أحد الأشخاص لانتحاله صفة طبيب، وإنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، للإعلان عن نشاطه غير المشروع، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم انتحال الصفة.

ضبط المتهم

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية في قطاع الشرطة المتخصصة، قيام أحد الأشخاص «له معلومات جنائية»، ومقيم في محافظة بني سويف بإنتحال صفة «طبيب بشرى»، وإنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، أعلن خلاله قدرته على إجراء عمليات جراحية مقابل مبالغ مالية.

المضبوطات

وعقب تقنين الإجراءات، استهدفته الأجهزة الأمنية، وتمكنت من ضبطه حال تواجده بمحافظة الإسكندرية، وبحوزته «هاتف محمول، مبلغ مالى، عدد من المستلزمات الطبية المستخدمة فى نشاطه الإجرامي»، وبمواجهته أقر بقيامه بإنتحال صفة طبيب بشرى، وإنشاء حساب على موقع التواصل الإجتماعى «فيسبوك»، والترويج لقدرته على إجراء عمليات جراحية مقابل مبالغ مالية على خلاف الحقيقة، واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية وحبس المتهم.