مهرجان القاهرة للدراما ناعيا هشام سليم: أعمالك العظيمة ستظل خالدة وباقية

نعى مهرجان القاهرة للدراما، برئاسة الفنان يحيى الفخراني، الفنان الراحل هشام سليم، والذي وافته المنية صباح اليوم الخميس، عن عمر ناهز 64 عامًا، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

وقال مهرجان القاهرة للدراما، عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «أسرة مهرجان القاهرة للدراما تنعى الفنان القدير هشام سليم الذي توفاه الله عن عمر يناهز الـ64.. ستظل أعمالك العظيمة خالدة وباقية في أذهاننا.. للفقيد الرحمة، ولأسرته الصبر والسلوان».

آخر أعمال هشام سليم السينمائية والدرامية

يذكر أنّ الفنان الراحل هشام سليم، تعاون مع عدد من النجوم الشباب، منهم أحمد الفيشاوي، وهاني سلامة، وكان آخر مشاركاته السينمائية في فيلم «موسى» للمخرج بيتر ميمي عام 2021، وكذلك مسلسل «هجمة مرتدة» الذي عُرض في موسم دراما رمضان قبل الماضي.

تكريم يسرا في مهرجان القاهرة للدراما

كرم مهرجان القاهرة للدراما في نسخته الأولى، التي عُقدت أمس الأربعاء، كل من الفنانين إلهام شاهين، وسميحة أيوب، وصفية العمري، وليلى علوي، ومحسن محي الدين، ونادية الجندي، ونبيلة عبيد، ويسرا، بجائزة الإبداع على مشوارهم الدرامي.

وتهدف النسخة الأولى من مهرجان القاهرة للدراما إلى الاحتفاء بالفنانين المصريين وتكريمهم مع التركيز على الدور الأساسي للدراما المصرية في تشكيل الوعي وإثراء الثقافة المصرية.