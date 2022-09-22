أحمد السقا و«أبو» يدفنان جثمان هشام سليم بمقابر 6 أكتوبر

حرص الفنان أحمد السقا، والمطرب أبو، على دفن جثمان الفنان الراحل هشام سليم، منذ قليل بمقابر 6 أكتوبر بالواحات، وذلك بعد انتهاء صلاة الجنازة على الجثمان بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

نجوم الوسط الفني في جنازة الفنان هشام سليم

وحضر عدد كبير من نجوم الوسط الفني، صلاة جنازة هشام سليم، من أبرزهم أشرف عبد الباقي، طارق النهري، ريهام عبد الغفور، وأشرف زكي، كريم عبد العزيز، أحمد السقا، ويسرا، محمود حميدة، أحمد بدير، أشرف زكي، مها أحمد، مجدي كامل، المؤلف عمرو محمود ياسين، شهيرة، المؤلف عمرو محمود ياسين، شهيرة، عبير صبري، يسرا زوجه شقيقه، ومحمود طاهر رئيس مجلس النادي الأهلي الأسبق، كريم عبد العزيز، وأحمد السقا، وسيد رجب.

رحيل الفنان هشام سليم

ورحل عن عالمنا الفنان الكبير، هشام سليم، صباح اليوم الخميس، عن عمر ناهز 64 عاما، وذلك بعد صراع مع مرض السرطان، وفق لما أعلنه أشرف زكي لـ«الوطن».

آخر أعمال الفنان هشام سليم

مسلسل «هجمة مرتدة»، في دراما رمضان 2021، كان آخر أعمال الفنان هشام سليم، إذ تدور أحداثه حول أحد ملفات المخابرات المصرية، ويخوض سيف ودينا سلسلة من العمليات السرية التي تهدف كشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى لتقسيم المنطقة العربية، ونشر تنظيم القاعدة بالعالم.

وشارك في بطولة المسلسل أحمد عز، هند صبري، هشام سليم، صلاح عبد الله، ماجدة زكي، أحمد فؤاد سليم، نضال الشافعي، مايان السيد، خالد أنور، ندي موسي، محمود البزاوي، محمد جمعة، ومن تأليف باهر دويدار، ومن إخراج أحمد علاء الدين.