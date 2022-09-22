مصطفى قمر يصل البحيرة لإحياء حفل افتتاح مهرجان رشيد للموسيقى والغناء

وصل الفنان مصطفى قمر، منذ قليل، إلى مدينة رشيد، من أجل افتتاح الليلة الأولى لمهرجان رشيد للموسيقى والغناء، الذي يُقام تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والدكتور أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة.

باقة غنائية متنوعة من مصطفى قمر لجمهوره في رشيد

يتغنى الفنان مصطفى قمر، بنخبة مختارة من أعماله الخاصة منها «الليلة دوب»، و«السود عيونه»، و«منايا»، و«حياتي»، و«سكة العاشقين»، و«سلمولي»، و«لسه حبايب»، و«أصحاب ولا»، و«جت تصالحني»، و«من أول يوم عرفتك»، و«جلبية طوبي»، و«دباديبو اسكندراني» وغيرها.

تفاصيل مراسم حفل افتتاح مهرجان رشيد بدورته الأولى

تبدأ مراسم حفل الافتتاح، بكلمات لكل من نائبة محافظ البحيرة، وزير السياحة والآثار، ووزيرة الثقافة التى تعلن انطلاق الفعاليات، ثم يبدأ حفلا لعازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز، يضم مجموعة من المؤلفات العربية والغربية الشهيرة التى أعيد صياغتها منها البخيل وأنا، وفوجا، وحلو المكان، وماريمبا فيوجن، ويا حلو صبح، وتيكو تيكو، وأكدب عليك، محتار، ويا بتاع النعناع، ومامبو، وحارة السقايين، و3 دقات، وسهر الليالي وغيرها.