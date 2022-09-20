الأوبرا تطلق أول دورات مهرجان رشيد للموسيقى والغناء.. يفتتحه مصطفى قمر

تستعد دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، لإطلاق الدورة الأولى من مهرجان رشيد للموسيقى والغناء، فى الثامنة مساء الخميس المقبل، بميناء رشيد الجديد، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والدكتور أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة.

مراسم افتتاح مهرجان رشيد الأول

تبدأ مراسم حفل الافتتاح بكلمات لكل من نائبة محافظ البحيرة، ووزير السياحة والآثار، ووزيرة الثقافة، التى تعلن انطلاق الفعاليات، ثم يغني الفنان مصطفى قمر نخبة مختارة من أعماله الخاصة، منها: الليلة دوب، السود عيونه، منايا، حياتي، سكة العاشقين، سلمولي، لسه حبايب، أصحاب ولا، جت تصالحني، من أول يوم عرفتك، جلبية طوبي، دباديبو إسكندراني، وغيرها.

ويسبق قمر، حفلا لعازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز، يضم مجموعة من المؤلفات العربية والغربية الشهيرة، التي أعيد صياغتها، منها: البخيل وأنا، فوجا، حلو المكان، ماريمبا فيوجن، يا حلو صبح، تيكو تيكو، أكدب عليك، محتار، يا بتاع النعناع، مامبو، حارة السقايين، 3 دقات، سهر الليالي، وغيرها.

برنامج مهرجان رشيد للموسيقى والغناء

يذكر أن مهرجان رشيد الأول للموسيقى والغناء، تنظمه وزارة الثقافة ممثلة في دار الأوبرا المصرية، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ممثلة في هيئة تنشيط السياحة، ومحافظة البحيرة، وتقام فعالياته على مدار 3 أيام متصلة في الفترة من الخميس المقبل، حتى السبت المقبل، فى ميناء رشيد الجديد.

ويضم المهرجان، 6 عروض متنوعة، يحييها على التوالي كل من عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وفرقتها، الفنان مصطفى قمر وفرقته، نجوم فرقة أوبرا القاهرة، الفنانة نسمة محجوب وفرقتها، كورال شباب وأطفال مركز تنمية المواهب، الفنان هشام عباس وفرقته.