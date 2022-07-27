بالتعاون مع مصطفى قمر.. محمد نور يكشف موعد طرح أغنية «شوفتوا القمر»

كشف الفنان محمد نور عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، عن موعد طرح دويتو «شوفتوا القمر» الذي يجمعه بالفنان مصطفى قمر.

موعد طرح أغنية «شوفتوا القمر»

ونشر محمد نور البوستر الدعائي للأغنية، وعلق عليها قائلًا: «بكرة الساعة 6 أغنية (شوفتوا القمر) من ألبوم الحب هتكون موجودة على يوتيوب وكل منصات الموسيقى».

تفاصيل أغنية شوفتوا القمر

«شوفتوا القمر» كلمات أحمد علاء الدين و لحن محمد نور وتوزيع محمد شفيق وإنتاج محمد علام كيوب ميوزك وهندسة صوتية محمود عزت، وتم الانتهاء من تسجيلها، حيث من المقرر طرحها غدًا الخميس 28 يوليو الجاري على جميع المنصات الموسيقية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأعرب المنتج محمد علام في بيان صحفي، عن سعادته بالتعاون مع فنان بحجم مصطفى قمر من خلال الأغنية الجديدة التي تصنف ضمن الأغاني الرومانسية التي يضمها الألبوم المقبل للفنان محمد نور، الذي يحمل عنوان «الحب»، ومن المقرر طرح أغانيه على فترات خلال موسم صيف 2022، ويحتوي على 8 أغنيات بمشاركة عددًا من أشهر الشعراء والموزعين والملحنين بالوطن العربي.