أيمن بهجت قمر: عمرو مصطفى يخسر جمهوره بسبب الهضبة

علق الشاعر أيمن بهجت قمر، على علاقة الملحن عمرو مصطفى مع الفنان عمرو دياب، قائلا: «اللي بيعمله عمرو مصطفى أمر في منتهى الغرابة».

عمرو دياب معملش فيه حاجة

وأضاف أيمن بهجت قمر، خلال لقاء ببرنامج «بالخط العريض»، المذاع على شاشة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية إيمان أبوطالب، «عمرو دياب معملش فيه حاجة وأقول لعمرو مصطفى أنت كده بتخسر جمهورك وتاريخك، وبقوله إهدأ».

وكشف بأنه صديق مقرب من الفنان محمد حماقي، قائلا إنه انقطع عن العمل معه منذ 3 سنوات تقريبا.

نصيحة لمحمد حماقي

وتابع: «عيب حماقي أنه يظهر كل 3 سنوات فقط وده أكبر غلط في عالم الفن لأن الجمهور يعتبر حماقي فنان تقيل أوي، ونصيحتي لمحمد حماقي أن يكثر من أعماله الفنية وميغبش كتير»

وحكى أيمن بهجت قمر، موقفا طريفا خلال اللقاء، حيث ذكر أنه شارك في تمثيل مقطع زنقة الستات في مسرحية ريا وسكينة وكانت عندما تراه الفنانة شادية تقول له «هما بيرضعوك بطيخ؟»، حيث كنت طفلا سمينا.

ولفت أن الفنان تامر حسني فنان شامل بمعنى الكلمة فهو ملحن ومطرب ومؤلف وممثل، قائلا: «كتبت له فيلم البدلة وهو من أهم الأفلام التي أحبها الجمهور»، مضيفا أنه عمل مع تامر حسني في عدة أغاني أشهرها رحلة الحياة.