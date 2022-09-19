4 معلومات عن مهرجان رشيد للموسيقى والغناء.. يختتمه مصطفى قمر

تستكمل دار الأوبرا المصرية ووزارة الثقافة، تنظيم الأحداث والفعاليات الثقافية والفنية المهمة إذ قررتا إقامة مهرجان غنائي وثقافي كبير في محافظة البحيرة بالتحديد في مدينة رشيد ليكون مهرجان رشيد للموسيقى والغناء، وترصد «الوطن» في هذا التقرير عدة معلومات عنه.

- المهرجان هو الأول في تاريخ محافظة البحيرة الخاص للموسيقى والغناء، الذى يقام بمناسبة احتفالات المحافظة بعيدها القومي، الذى يوافق 19 سبتمبر من كل عام.

- مهرجان رشيد لموسيقى والغناء، خلال الفترة من 22 إلى 24 سبتمبر الحالي، للمساهمة في التنشيط السياحي للمدينة التاريخية، وإلقاء الضوء على دورها في الحضارة، بمناسبة مرور 200 عام على فك رموز حجر رشيد.

يقام المهرجان على مدار ثلاثة أيام

- يقام المهرجان على مدار ثلاثة أيام من 22 وحتى يوم 24 سبتمبر الحالي، ويبدأ من الساعة الثامنة مساءً، ويضم فقرتين يوميا.

يختتم الحفل الفنان مصطفى قمر

- يحيى حفل المهرجان يوم الخميس 22 سبتمبر، فرقة نجوم أوبرا القاهرة، ويختتم الحفل الفنان مصطفى قمر، بينما يحيى حفل يوم الجمعة 23 سبتمبر كورال أطفال مركز تنمية المواهب، ويختتمه الفنانة نسمة محجوب، وفي اليوم الأخير أيضا للمهرجان السبت 24 سبتمبر يحيى الحفل الفنانة نسمة عبد العزيز، والفنان هشام عباس.

يذكر أن الأوبرا ووزارة الثقافة أقامتا خلال الفترة الماضية عدة مهرجانات فنية في مختلف المحافظات منها مهرجان دندرة في محافظة قنا ومهرجان ابيدوس في محافظة سوهاج ومهرجان تل في محافظة الشرقية ومهرجان السويس في محافظة السويس.