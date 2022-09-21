ألمانيا: سنرد سياسيا على قرار التعبئة الجزئية في الجيش الروسي

أعلنت السلطات الألمانية، أنّها سترد سياسيا على إعلان التعبئة الجزئية في الجيش الروسي، موضحة أنّ القرار الروسي الأخير يصعّد حدّة الصراع، وذلك وفقا لما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل عنها قبل قليل، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

إعلان التعبئة الجزئية فى الجيش الروسى

وأعلن الرئيس الروسى فيلاديمير بوتين، في كلمة متلفزة له قبل قليل، التعبئة الجزئية في الجيش الروسي لاستكمال العملية العسكرية في أوكرانيا.

واوضحت وزارة الدفاع الروسية، أنّ التعبئة الجزئية في الجيش ستشمل 300 ألف جندي احتياطي، وتضم عسكريي الاحتياط الذين يمتلكون خبرة قتالية.