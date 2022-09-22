محافظ كفر الشيخ: وصول أجهزة 5 صالات جيم لمراكز شباب ضمن «حياة كريمة»

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن وصول أجهزة 5 صالات جيم لمركز شباب «الفتح، والغنايم، والسكري، وإبيانة، ومركز شباب خان الجني» بالإضافة لمركز شباب خليج قبلي، وبذلك يُصبح ما ورد لمراكز الشباب إنشاء جديد كل من «أثاث مكتبي، وأدوات رياضية، وصالة جيم ما عدا مركز شباب إبيانة لم يصل إليه أثاث مكتبي».

إنشاء وتشييد مشروعات «حياة كريمة» في كفر الشيخ

وتشهد محافظة كفر الشيخ، استمرار إنشاء وتشييد العديد من المشروعات ضمن برنامج الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، والمحافظة تُسابق الزمن في تنفيذ المشروع بدقة كبيرة ووفق المواصفات القياسية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

مشروعات هامة لـ«حياة كريمة» بكفر الشيخ

وتشهد 18 قرية و187 تابع، بمركز مطوبس، بمحافظة كفر الشيخ العديد من مشروعات «حياة كريمة» في كافة القطاعات، منها في مجال الشباب والرياضة، 27 مشروعاً، «مركزاً شباباً»، وجاري العمل بـ16 مشروعاً بتكلفة 122 مليون جنيه.