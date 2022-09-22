مدبولي يؤكد أهمية تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» لخدمتها 60 مليون مواطن

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، مساء اليوم؛ لمتابعة سير الأعمال والموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير وتنمية الريف المصري.

أهمية مشروعات «حياة كريمة»

وأكد رئيس مجلس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أهمية المشروعات التي تنفذ في إطار هذه المبادرة الرئاسية الضخمة التي تخدم نحو 60 مليون مواطن من أهالينا في الريف المصري، إذ تخدم القطاع الأكبر من المصريين، وتسهم في تغيير شكل الحياة بالنسبة لهم، ما يتطلب تكثيف الجهد المبذول، وزيادة أعداد العمالة والمعدات اللازمة، بالإضافة إلى ضغط الجداول الزمنية؛ سعيا للانتهاء من جميع المشروعات ودخولها الخدمة.

استعراض الموقف الحالي لمشروعات مياه الشرب

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه جرى خلال الاجتماع استعراض الموقف الحالي للمشروعات الجاري تنفيذها في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي، والكهرباء، والغاز الطبيعي، وشبكات الألياف الضوئية، إلى جانب موقف تنفيذ مشروعات محطات المعالجة، ومحطات رفع الصرف.

وجرى استعراض الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية للوحدات الصحية، التضامن الاجتماعي، المجمعات الحكومية والزراعية، مراكز الشباب، وحدات الإسعاف، والمدارس، للقرى المستهدفة.

متابعة سير الأعمال بقطاع الطرق الداخلية

وتناول الاجتماع متابعة سير الأعمال بقطاع الطرق الداخلية بالقرى المستهدفة، والعمارات السكنية ( سكن كريم)، وكباري الري، ووحدات طب الأسرة وكافة الأعمال المدنية الأخرى بالمشروعات.

جاء ذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، واللواء هاني مصطفى، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للمشروعات، واللواء أشرف حسني، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وعدد من المسئولين.