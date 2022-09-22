«حياة كريمة» تطلق مبادرة «راجعين نتعلم» لسداد مصروفات المدارس

أطلقت مؤسسة حياة كريمة مبادرة «راجعين نتعلم» لسداد مصروفات المدارس وتوفير المستلزمات المدرسية للأسر الأكثر احتياجا في محافظات مصر، بمناسبة رجوع الطلاب للمدارس، إيمانا بالدور الذي يقع على عاتقها، وفي إطار الدور المجتمعي للمؤسسة، إذ استشعرت المبادرة أن هناك كثير من الأسر في مصر، يصعب عليهم توفير المستلزمات لأولادهم.

مبادرة «راجعين نتعلم»

أوضحت «حياة كريمة» في بيانها، أن المبادرة تأتي بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موضحة أنه جرى عمل بحث استقصائي بالأسر المستحقة مع تحديد أماكنهم، في أكثر من 20 محافظة، مشيرة إلى أنها تمكنت من الوصول إليهم، وتوفير أكثر من 55 ألف خدمة تعليمية مختلفة.

الفئات المستفيدة من مبادرة «راجعين نتعلم»

وأكدت المؤسسة أن مبادرة «راجعين نتعلم» تأتي ضمن خطة مؤسسة حياة كريمة للتنمية الشاملة في محافظات مصر، وفي إطار التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، مشيرة إلى معايير الاستفادة من المبادرة، على رأسها أن يكون الطالب من خارج الفئات المعفاة من سداد المصروفات.

الفئات الأولى بالاستفادة

وأشارت المؤسسة إلى وضع الأيتام والأرامل والمرأة المعيلة كأولوية ضمن الفئات المستهدفة والأولى بالرعاية، بعد التنسيق مع كل الجهات المعنية.