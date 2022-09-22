أحمد خرج للتنزه مع خطيبته فمات غرقا في نيل سوهاج «فسحة تحولت إلى كابوس»

لقي شاب عشريني مصرعه غرقًا بمركز طهطا بمحافظة سوهاج، إثر سقوطه بنهر النيل بمرسى طهطا خلال تنزهه رفقة خطيبته التي أنقذها من الموت المحقق، ولم ينجح في إنقاذ نفسه من الغرق، ومنذ يومين تواصل فرق الإنقاذ عملية البحث عن جثمانه حتى الآن، وسط صدمة تسيطر على الأسرة.

وفاة شاب غرقًا في نيل سوهاج

وعمل الضحية«أحمد» في مجال السيراميك وكان بشوشًا محبًا للخير للجميع وسعى لإعالة أسرته وتجهيز مسكن الزوجية بعد خطبة استمرت 5 أشهر فقط، حسبما قال صديقه إسلام فايز لـ«الوطن»،

وذكر إسلام فايز، أن آخر أعمال الضحية هو العمل داخل مقبرة لتركيب السيراميك والرخام بها، وهي آخر صورة نشرها «أحمد» على السوشيال ميديا.

الإخطار الأمني

وبوقت سابق، تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد غرق الشاب«أحمد مصطفى» 24 عامًا، يقيم بمركز طهطا، أثناء تنزهه رفقة خطيبتة، وجاري البحث عن جثمانه بواسطة فرق الإنقاذ النهرى حتى الآن.