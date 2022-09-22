انفصال عربة بقطار «القاهرة - أسوان» في محطة طما بسوهاج.. لا إصابات (صور)

فوجئ ركاب القطار رقم 988 الإسبانى المتجة من القاهرة إلى أسوان، فجر اليوم، بتجمع عدد من العمال والمسؤولين أثناء توقف القطار في محطة طما بمحافظة سوهاج، وتبين انفصال العربة رقم 3 نتيجة كسر بـ«المفصلات والروابط».

إصلاح العطل وإعادة العربة للقطار

ولم تمر دقائق، حتى أعلنت محطة طما انفصال العربة، وجرى إصلاحها خلال فترة وجيزة حتى لا تتأثر حركة قطارات الصعيد، واستئنف القطار رحلته.

لا خسائر أو إصابات

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن سوهاج إخطارا من شرطة النقل المواصلات، يفيد انفصال بالعربة رقم 3 من قطار «القاهرة - أسوان» رقم 988 الإسباني المكيف، دون وقوع أي خسائر أو إصابات بين الركاب، وحُرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.