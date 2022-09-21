البحث عن جثمان شاب غرق في نهر النيل بسوهاج.. «كان بيتفسح مع خطيبته»

خرج «أحمد» مع خطيبته للتنزه في أشهر متنفس لأهالي طهطا، بمحافظة سوهاج، فذهبا لمنطقة المرسى النهري المقابلة لقرية الخازندارية، حيث مدينة الملاهي والمتنزهات، ولكنها كانت آخر نزهة معًا، حيث سقط الشاب العشريني داخل مياه نهر النيل وسط ذهول خطيبته والمتواحدين بالمرسى، أثناء انتظارهم للعبارة النيلية، وحاول الموجودين بالمرسى البحث عنه، ولكن دون جدوى فلم يعثر عليه حتى الآن.

الإخطار الأمني وبلاغ بالحادث

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد بتلقي إخطار من مأمور مركز شرطة طهطا يفيد بورود بلاغ من الأهالي بسقوط شاب عشريني بنهر النيل ناحية عبارة طهطا «مرسي الخازندارية» وجارى البحث عن جثمانه.

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى موقع الحادث، ووحدة إنقاذ نهري.

بالانتقال وبالفحص، تبين غرق المدعو «أحمد. م» 24 عامًا، يقيم بدائرة مركز طهطا بمحافظة سوهاج، وفي أثناء تواجده برفقة خطيبته للتنزه بمرسى نهر النيل اختل توازنه، وسقط في نهر النيل وهما ينتظران العبارة النيلية.

البحث عن جثمان الشاب

وقد تم الدفع بعناصر وحدة الإنقاذ النهري بمديرية أمن سوهاج لمحل الواقعة للبحث عن الجثة وانتشالها، وتم تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.