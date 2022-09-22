محمد صبحي يعلن التجهيز للجزء التاسع من مسلسل «ونيس»: أولادي وحشوني

كشف الفنان محمد صبحي، عن التجهيز للجزء التاسع من مسلسل يوميات ونيس، موضحًا أنه سيكون موجها للجيل الجديد، معقبًا: «أولادي وحشوني».

«ونيس» هيتحاكم في الجزء التاسع

وأضاف الفنان محمد صبحي خلال لقاء ببرنامج «الراديو بيضحك»، المذاع على «الراديو 9090»، وتقدمه الإعلامية فاطمة مصطفى، «بشغل دماغي هل الجيل الجديد اللي عايش النهاردة هل هو مظلوم ومفترى عليه ولا العكس؟ وفيها محاكمة لونيس تاني، هما حاكموه في الجزء السادس لما قالوله أنت ربتنا غلط».

وأشار إلى أنه يلتقي العديد من الشباب حاليا بالجامعة ويقولون له إنهم تربوا على مسلسل «ونيس»، ولكن لا يعرفون كيفية التعامل مع الغير مثل الكذابين أو المنافقين وكأن «ونيس» أصبح تهمة.

وتابع: «أنا كويس بس مش عارف أعيش، فيه شباب عندهم دماس أخلاق فيخجلوا فيتريق عليهم زمايلهم، مش بيشربوا سجاير فيقولوا لهم أنتم مش رجالة، الأفكار دي رجعت تاني وبقت موجودة».

ولفت أنه يجهز الجزء التاسع بالفعل من مسلسل «ونيس»، مردفا: «ولادي وحشوني، واتغيروا ودة لازم يتعالج، وأحفادي في المسلسل كبروا، إن شاء الله نبدأ قريب».

الهدف من مسلسل «ونيس»

وكشف عن كواليس الأجزاء الأولى من مسلسل ونيس، قائلا: «وقتها كنت أسمع: فين العيلة دي؟ لما طفل في إعدادي يقولي حضرتك العيلة دي فين؟ ولا بشوفها في أصحابي ولا اللي في حواليا، على اعتبار أن العيلة دي مثالية، بينما الهدف من تقديم المسلسل ده إننا بنربي نفسنا واحنا بنربي أولادنا، ودي عبقرية العمل في رأيي».