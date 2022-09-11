خريطة فصل التيار الكهربائي لمدة أسبوع في المنصورة.. 6 ساعات يوميا

أعلن المحاسب متولي عبدالعال رئيس حي غرب المنصورة، بمحافظة الدقهلية، فصل التيار الكهربائي من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 3 عصرا، وتأثر عدد من الأماكن بنطاق الحي، وذلك اعتبارا من اليوم حتى يوم الخميس المقبل الموافق 15 سبتمبر الجاري، وذلك لإجراء أعمال الصيانة بالمحولات للحفاظ على جودة التغذية الكهربائية للمشتركين.

خريطة قطع الكهرباء في المنصورة

وأكدت رئاسة حي غرب المنصورة، في بيان صحفي، أن المناطق المتأثرة والتي سيتم فصل التيار الكهربائي عنها لإجراء أعمال الصيانة وفقا لأيام الأسبوع هي:

- الأحد.. شارع الجمهورية أمام بنك مصر، وشارع داير الناحية 1، وشارع المعهد الديني من سندوب.

- الاثنين.. منطقة امتداد شارع الخلطة الأسفلتية، وعزبة شكري وشارع عبدالواحد من سندوب.

- الثلاثاء.. شارع جيهان أمام القرية الأولمبية، وشارع فرن سمير، وشارع الخليفة المأمون من سندوب.

- الأربعاء.. المناطق المتأثرة بانقطاع التيار هي منطقة تقسيم عقداوي من حي الأشجار، وشارع أم القرى وشارع عويضة من سندوب.

- الخميس.. منطقة شارع الجلاء أمام بنزينة الغاز، وشارع جيهان أمام القرية الأولمبية، وشارع الخلطة الأسفلتية، وشارع المدارس من سندوب.

تعامل المواطنين مع فترة قطع الكهرباء

وأهابت رئاسة حي غرب المنصورة بالمواطنين والمستشفيات والمخابز وكل المنشآت الخدمية والجماهيرية بالمناطق المتأثرة بقطع الكهرباء باتخاذ اللازم حيال التعامل خلال فترة الانقطاع.