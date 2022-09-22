فصل التيار الكهربائي عن 12 منطقة في المنصورة السبت.. اعرفها

أعلنت رئاسة حي غرب المنصورة، برئاسة المحاسب متولى عبد العال عن فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق السبت المقبل، ‏لمدة 3 ساعات بداية من الساعة 6 صباحا حتى الـ9 صباحا من نفس اليوم، وذلك لإجراء أعمال الصيانة ‏الدورية للحفاظ على جودة التغذية الكهربائية للمشتركين‎، بناء عن إخطار شركة شمال الدلتا.

فصل الكهرباء عن 12 منطقة بالمنصورة

وقالت رئاسة حي غرب المنصورة، ‏في بيان لها، إنه يتم فصل التيار الكهربائي عن 12 منطقة وهم: «منشية المصطفى- الثلاجة- شارع سكة سندوب- ‏الحسنية- شارع حسين بك- العباسي- بنك الدم بالشيخ حسانين- شارع بورسعيد- شارع السلخانة- ‏شارع محمد فتحي- الأسواق- شارع الجلاء حتى مدرسة عمر بن عبد العزيز».

اتخاذ الإجراءات اللازمة التعامل مع انقطاع الكهربا‏ء

وأهابت رئاسة حي غرب المنصورة بالمواطنين والمستشفيات والمخابز وكل المنشآت الخدمية ‏والجماهيرية بالمناطق التي تم ذكرها بالبيان باتخاذ اللازم حيال التعامل مع فترة انقطاع الكهرباء خلال ‏الفترة المذكورة.