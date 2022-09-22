فصل التيار الكهربائي عن 12 منطقة في المنصورة السبت.. اعرفها
كتب:
صالح رمضان
09:06 م | الخميس 22 سبتمبر 2022
فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق في المنصورة
أعلنت رئاسة حي غرب المنصورة، برئاسة المحاسب متولى عبد العال عن فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق السبت المقبل، لمدة 3 ساعات بداية من الساعة 6 صباحا حتى الـ9 صباحا من نفس اليوم، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية للحفاظ على جودة التغذية الكهربائية للمشتركين، بناء عن إخطار شركة شمال الدلتا.
فصل الكهرباء عن 12 منطقة بالمنصورة
وقالت رئاسة حي غرب المنصورة، في بيان لها، إنه يتم فصل التيار الكهربائي عن 12 منطقة وهم: «منشية المصطفى- الثلاجة- شارع سكة سندوب- الحسنية- شارع حسين بك- العباسي- بنك الدم بالشيخ حسانين- شارع بورسعيد- شارع السلخانة- شارع محمد فتحي- الأسواق- شارع الجلاء حتى مدرسة عمر بن عبد العزيز».
اتخاذ الإجراءات اللازمة التعامل مع انقطاع الكهرباء
وأهابت رئاسة حي غرب المنصورة بالمواطنين والمستشفيات والمخابز وكل المنشآت الخدمية والجماهيرية بالمناطق التي تم ذكرها بالبيان باتخاذ اللازم حيال التعامل مع فترة انقطاع الكهرباء خلال الفترة المذكورة.