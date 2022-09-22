جمهور رشيد يحتفل بعيد ميلاد مصطفى قمر في حفله

احتفل جمهور مدينة رشيد، بعيد ميلاد الفنان مصطفى قمر، خلال حفله المقام حاليا، ضمن فعاليات الدورة الأولى لمهرجان رشيد للموسيقى والغناء.

وكشف «قمر» للجمهور، أن 22 سبتمبر يتزامن مع عيد ميلاده، ما جعل الجمهور يشدو له بـ«هابي بيرزداي».

مصطفى قمر يمازح جمهوره: غنوا معايا

مازح مصطفى قمر، أكثر من مرة جمهوره، إذ طلب منهم أداء أغنياته معه، حينما استعان بجيتاره، فيما صعد للمسرح على نغمات أغنيته الشهيرة «جت تصالحني»، ثم أكمل وصلته بـ«الليلة دوب».

ويواصل مصطفى قمر، غناء أبرز مجموعة من أغانيه، مثل «السود عيونه»، و«منايا»، و«حياتي»، و«سكة العاشقين»، و«سلمولي»، و«لسه حبايب»، و«أصحاب ولا»، و«جت تصالحني»، و«من أول يوم عرفتك»، و«جلبية طوبي»، و«دباديبو اسكندراني» وغيرها.

تفاصيل مهرجان رشيد في دورته الأولى

مهرجان رشيد الأول للموسيقى والغناء، تنظمه وزارة الثقافة ممثلة في دار الأوبرا المصرية، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، ممثلة في هيئة تنشيط السياحة ومحافظة البحيرة، وتقام فعالياته على مدار 3 أيام متصلة، في الفترة من الخميس 22 حتى السبت 24 سبتمبر في ميناء رشيد الجديد.

وتضم 6 عروض متنوعة يحييها على التوالي، كل من عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وفرقتها، الفنان مصطفى قمر وفرقته، نجوم فرقة أوبرا القاهرة، الفنانة نسمة محجوب وفرقتها كورال شباب وأطفال مركز تنمية المواهب، الفنان هشام عباس وفرقته.