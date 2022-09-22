بوتين يشكر محمد بن سلمان على مساهمته الفاعلة في إنجاح تبادل الأسرى

شكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، منذ قليل، ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وزير الدفاع خلال اتصال هاتفي، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وأكد بوتين أن ولي العهد السعودي لعب دورا مهما في المساهمة بفعالية في إنجاح عملية تبادل الأسرى بين موسكو وكييف.

دور ولي العهد السعودي

وعمل ولي العهد السعودي منذ يومين على التوسط للإفراج عن أسرى سويديين وإنجليز وأمريكيين ومغاربة كانوا محتجزين في روسيا وأوكرانيا بعد بداية الحرب الروسية.

بداية الحرب وأزمة طاقة في أوروبا وعقوبات اقتصادية

وبدأت الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير الماضي ووضعت الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا بعض الشخصيات الروسية على قوائم التعقب، وجرى منع تصدير بعض المنتجات إلى روسيا خاصة قطع غيار المعدات العسكرية ومنع دخول الطائرات الروسية إلى أمريكا، ما جعل موسكو تستخدم ورقة الغاز عبر قطعها خط الغاز الخاص بها المغذي لأوروبا نورد ستريم 1، الأمر الذي أغضب القارة التي أصبحت تبحث عن بدائل للطاقة من دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والجزائر.