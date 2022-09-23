تفاصيل أول حفل مستقل لـ«المطرب النقاش».. التذكرة بـ100 جنيه

يستعد أحمد سالم، المُعروف إعلاميًا بـ«المطرب النقاش»، لإحياء أول حفل غنائي له، بشكلٍ مستقل، يوم الخميس 20 أكتوبر المُقبل، في ساقية الصاوي بمنطقة الزمالك، داخل قاعة النهر.

وكشفت ساقية الصاوي، عن أسعار تذاكر الحفل الأول لـ«المطرب النقاش»، حيث تتضمن أكثر من فئة، فيما تبدأ الأسعار بـ100 جنيه كحد أدني.

وروج «المطرب النقاش»، للحدث المُرتقب، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: «حبايب قلبى انتظرونى.. أول حفلة ليا بإذن الله فى ساقيه الصاوي 20 أكتوبر فى الزمالك بأمر الله».

رامي جمال يدعم موهبة أحمد سالم.. تسجيل ديو غنائي

وكان الفنان رامي جمال، قد أبدى دعمه لـ«المطرب النقاش»، في وقتٍ سابق، حيث جمعهما لقاء داخل أحد الاستديوهات، فيما وعد «رامي» بتولي موهبته إنتاجيا وفنياً وتسجيل ديو غنائي، بجانب أغنية منفردة يتم التعاون فيهما مع أهم وأكبر الموسيقين في مصر.

تفاصيل تصدر «المطرب النقاش» التريند بشكلٍ مفاجئ

أحمد سالم، من مركز زفتي، وهو «نقاش»، يبلغ من العمر 32 عامًا، وعلى الرغم من جمال صوته، يستبعد الغناء في المناسبات أو الأفراح، يكتفي بالغناء فقط أثناء عمله، كما أن عائلته تعمل في هذه المهنة منذ 50 أو 40 سنة، بينما هو امتهن تلك المهنة منذ 10 سنوات تقريبا.