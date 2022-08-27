رامي جمال يلتقي المطرب النقاش أحمد سالم لدعمه فنيا وإنتاجيا.. وعد وأوفى

كشف الفنان رامي جمال عن لقاء جمعه مع النقاش الموهوب أحمد سالم، الذي ظهرت موهبته، عبر فيديو وهو يغني علي مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أنهما يجهزان لديو غنائي جديد بينهما

وعد رامي جمال للمطرب النقاش

ووعد رامي جمال، المطرب النقاش الموهوب عبر الفيديو بتولي موهبته إنتاجيا وفنياً ويتم الآن تسجيل ديو غنائي، بجانب أغنية منفردة يتم التعاون فيهما مع أهم وأكبر الموسيقين في مصر.

ونشر رامي جمال الفيديو، عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، معلقا عليه: «أطيب قلب في الدنيا وأحلى صوت في الدنيا ووعد الحر دين عليه».

ردود فعل الجمهور حول فيديو رامي جمال والمطرب النقاش

وحظي فيديو رامي جمال، وأحمد سالم «المطرب النقاش» بردود فعل واسعة من الجمهور، حيث علق أحدهم: «جميل يا رامي ربنا يجبر بخاطرك زي ما جبرت بخاطره يا ريت الناس تتعلم من جدعنتك دي والله»، وقال آخر: «صوتك جميل ي رامى والحلقة بتاعتك مع صاحبة السعادة من أجمل حلقات البرنامج ربنا يوفقك لانك انسان طيب».

وقال أحد المتابعين: «بالتوفيق إن شاء الله يا أحمد تستاهل كل الخير والله ياحبيبي وربنا يجبر بخاطرك والله يا رامي انت إنسان محترم جدا وخلوق وربنا يسترها معاك دايما يارب».

يذكر أن الفنان رامي جمال، نشر فيديو موهبة أحمد سالم، عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مطالبا من الجمهور أن يصل إليه قائلا: «انا عاوز حد يوصلني بالراجل الجميل الجدع ده أبو صوت مسمعتوش من زمان ضروري ضروري».