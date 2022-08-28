المطرب النقاش: وقعت عقدا مع شركة لإدارة أعمالي.. وأشكر عمرو حسن «فيديو»

وجه أحمد سالم، المطرب النقاش، الشكر لداعميه، على رأسهم والده، قائلًا: «كتر ألف خيرك على اللي أنت عملته معايا، وأقبل يده، أنت مدخلتنيش المجال ده من صغري حفاظا عليّ وإني مكنتش مستوعب إن دي مسؤولية كبيرة، ومكنش ينفع في الوقت ده أقول آه أو لأ، كان شايف الصح دايما».

وأضاف «سالم» في مداخلة هاتفية ببرنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، على قناة CBC، من تقديم منى عبدالغني وإيمان عز الدين، وهبة الأباصيري: «عندما رفض والدي انضمامي إلى عالم الفن، كنت صغير السن، ولم أكن قادرا على تحمل مسؤولية أن أكون فنانا، كل شيء في أوانه، والله يسبب الأسباب».

المطرب النقاش: أشكر عمرو حسن

ووجه المطرب النقاش، الشكر للشاعر عمرو حسن على حسن استقباله في أحد حفلاته، موضحا: «قالي المسرح كبير، وقلت له أنا مرعوب، وقالي أنا صورت أكتر من 100 حفلة، وكل حفلة بطلعها لازم أبقى مرعوب، خلي عندك ثقة في نفسك وربنا هيقف جنبك».

وأشار أحمد سالم إلى أنه وقع عقدا مع شركة لإدارة أعماله: «هي المسؤولة عن ظهوري في البرامج، وشرف لي الظهور في هذا البرنامج (الستات مايعرفوش يكدبوا)».

أحمد سالم: لست غاضا من لقب المطرب النقاش

وشدد «سالم» على أنه لا يشعر بأي ضيق من لقب «المطرب النقاش»: «عمري ما همسح الفيديو اللي كنت بغني فيه وأنا بشتغل، هيفضل موجود قدام الناس طول العمر، لو الموضوع مضايقني مكنتش طلعت بملابس الشغل».