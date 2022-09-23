الكويت: يجب إعادة إطلاق المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين

جدد رئيس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد الأحمد الصباح، موقف بلاده الثابت بعدم وجود حل عسكري للأزمة السورية، مشددًا في كلمته أمام الجمعية العامـة للأمم المتحدة على ضرورة إعادة إطلاق المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

ودعا الصباح، لحل سياسي في اليمن في إطار المبادرتين السعودية والخليجية، كما دعا رئيس الوزراء الكويتي، «طهران» لاحترام دول الجوار وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

الصباح: الكويت تدعم جميع الجهود الدولية لإنهاء أزمة أوكرانيا

وأضاف الصباح، أن الكويت تدعم جميع الجهود الدولية لإنهاء الأزمة الأوكرانية، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وكان وزير الخارجية الكويتي، الدكتور أحمد الناصر، أعلن تأييد بلاده لطلب فلسطين التقدم لعضوية في منظمة «الأمم المتحدة» كدولة كاملة الأهلية، رافضا في كلمة ألقاها في الاجتماع الوزاري للجنة الاتصال الخاصة بفلسطين، على هامش أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقدة حاليا في نيويورك،محاولات دنيئة وفاشلة لربط الإسلام بالإرهاب.

ودعى الناصر، الدول الإسلامية والمجتمع الدولي للتصدي لها وردعها، وفقا لما ذكرته صحيفة «القبس» الكويتية.